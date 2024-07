Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: un fonds de financement créé pour le SAF information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 10:38









(CercleFinance.com) - En marge du salon de Farnborough, Airbus, Air France-KLM, Associated Energy Group, BNP Paribas, Burnham Sterling, Mitsubishi HC Capital et Qantas Airways annoncent avoir co-investi dans un fonds de financement du carburant d'aviation durable (SAF).



Le constructeur aéronautique est l'investisseur principal de ce fonds d'investissement baptisé Sustainable Aviation Fuel Financing Alliance (SAFFA), l'engagement des sept partenaires s'élevant à un total d'environ 200 millions de dollars.



Ce fonds vise à accélérer la disponibilité du SAF en investissant principalement dans des projets de production technologiquement matures utilisant par exemple des matières premières à base de déchets.



SAFFA a réalisé son premier investissement dans Crysalis Biosciences, société dédiée au renouvellement de l'infrastructure de fabrication de produits chimiques aux États-Unis avec des technologies innovantes de production de carburants et de produits chimiques.





