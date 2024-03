Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: un contrat pour la mission GRACE-C information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 16:20









(CercleFinance.com) - Airbus a remporté un contrat pour la conception et la construction de la sonde jumelle GRACE-C par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA (Pasadena, Californie).



Au cours de sa durée de vie nominale de cinq ans, la mission GRACE-C (Gravity Recovery And ClimateExperiment-Continuity) poursuivra la série de mesures visant à observer comment les eaux souterraines, les océans, les nappes glaciaires et les terres se déplacent d'un mois à l'autre, en mesurant les variations du champ de gravité de la planète.



Alain Fauré, responsable des systèmes spatiaux chez Airbus, a déclaré : ' En matière de surveillance de l'environnement, la continuité est essentielle. Les données précieuses fournies par les missions GRACE précédentes témoignent de leur succès et c'est une excellente nouvelle qu'Airbus continue à participer à cette mission internationale qui fournit les outils nécessaires pour mesurer l'évolution de notre climat'.





