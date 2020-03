Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : un analyste n'est plus à l'achat Cercle Finance • 24/03/2020 à 12:49









(CercleFinance.com) - Le titre Airbus avance ce matin de +2%, sous-performant cependant la Bourse de Paris (+5% à la mi-journée), alors que l'analyste Berenberg a annoncé revoir à la baisse sa recommandation sur celui-ci, passant d'achat à 'Conserver'. 'Les compagnies aériennes traversent une crise de trésorerie et auront une capacité limitée à prendre livraison de nouveaux avions à court terme, même avec le soutien du gouvernement', regrette Berenberg. L'analyste corrige également son objectif de cours, passant de 156 à 65 euros.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.78%