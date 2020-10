Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : un accord avec l'Institut indien d'aéronautique Cercle Finance • 01/10/2020 à 15:44









(CercleFinance.com) - L'Institut indien d'aéronautique (IIA) a conclu un accord avec Airbus pour l'utilisation dans son programme de l''Airbus Competence Training (ACT) for Academy'. 'ACT for Academy' est un logiciel de formation spécifique proposé par l'avionneur et visant à familiariser les étudiants avec les dernières technologies et procédures de maintenance des avions Airbus. Airbus vise ainsi à préparer et former une main-d'oeuvre qualifiée, conformément à l'initiative 'Skill India' lancée par le gouvernement indien. ' ACT for Academy ' contribuera ainsi à compléter la formation aéronautique de base des étudiants de l'IIA.

