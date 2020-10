Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : un A400M livré à l'armée luxembourgeoise Cercle Finance • 07/10/2020 à 18:25









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que l'armée luxembourgeoise a pris livraison d'un A400M pour son transport militaire, devenant ainsi le 7e exploitant de cet appareil. L'avion, qui sera basé à Melsbroek (Belgique), sera exploité par les forces armées luxembourgeoises et belges au sein d'une unité binationale, en même temps que les avions commandés par la Belgique qui recevra son premier appareil dans les prochaines semaines. L'A400M a récemment acquis des capacités supplémentaires telles que le déploiement simultané de 116 parachutistes maximum par les portes latérales ou le vol automatique à basse altitude dans des conditions météorologiques de vol à vue. Il est d'ailleurs le seul avion de transport militaire doté de cette dernière capacité, assure Airbus.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.58%