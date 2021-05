Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : un A350 traverse l'Atlantique avec du SAF Cercle Finance • 18/05/2021 à 18:09









(CercleFinance.com) - Air France-KLM, Total, Groupe ADP et Airbus ont joint leurs efforts pour réaliser le premier vol long-courrier avitaillé en carburant aérien durable(ou SAF) produit en France. Un Airbus A350 de la compagnie Air France a relié aujourd'hui Paris CDG à Montréal en emportant pour la première fois dans ses réservoirs du carburant aérien durable produit par Total dans ses usines françaises. Ce vol concrétise l'ambition commune des quatre groupes de décarboner le transport aérienet de développer une filière française de production de carburants aériens durables, prérequis indispensable à la généralisation de leur utilisation dans les aéroports français.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.25%