Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: un A350 impliqué dans une collision mortelle à Tokyo information fournie par Cercle Finance • 02/01/2024 à 16:25









(CercleFinance.com) - Airbus confirme qu'un A350-900 exploité par Japan Airlines a bien été impliqué dans un accident sur le tarmac de l'aéroport international de Haneda (Tokyo) peu après 17 h 47 (heure locale) le 2 janvier 2024.



Les 367 passagers et 12 membres d'équipage les membres à bord ont pu évacuer l'avion.



L'A350 est entré en collision avec un avion DHC-8 à l'atterrissage à Haneda. Les autorités japonaises ont depuis confirmé que cinq des six personnes à bord du DHC-8 n'avaient pas survécu.

Les circonstances exactes de l'événement sont encore inconnues.



Airbus fournira une assistance technique au Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) de France et au Japan Transport Safety Board (JTSB) en charge de l'enquête. A cet effet, Airbus envoie actuellement une équipe de spécialistes pour assister les autorités.



D'autres mises à jour seront fournies dès que les informations consolidées seront disponibles et qu'Airbus sera autorisé à les publier.



La compagnie adresse ses préoccupations et sa sympathie aux familles, amis et proches touchés par l'accident.







Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.12%