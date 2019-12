Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : un A350-1000 rejoint la flotte d'Air Caraibes Cercle Finance • 19/12/2019 à 16:11









(CercleFinance.com) - Air Caraibes (Groupe Dubreuil) a pris livraison de son premier A350-1000. La compagnie aérienne prévoit d'exploiter ses A350-1000 aux côtés de ses trois A350-900 et six A330 sur des liaisons reliant Paris aux Caraïbes françaises. Au total, le Groupe Dubreuil dispose de trois A350-1000 en commande. Les A350-1000 d'Air Caraibes sont configurés en trois classes avec 429 sièges (24 'Madras' Business, 45 en 'Caraibes' Premium Economy et 360 en 'Soleil' Economy). Fin novembre 2019, la famille A350 XWB avait reçu 959 commandes fermes de 51 clients dans le monde, ce qui en fait l'un des avions gros-porteurs les plus performants de tous les temps.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.46%