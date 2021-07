Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : un A320neo livré à flyadeal Cercle Finance • 16/07/2021 à 15:10









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que flyadeal, compagnie aérienne à bas coûts basée à Djeddah et détenue par Saudi Arabian Airlines, a fait réception d'un tout nouvel A320neo, le premier des 30 devant être livrés dans les trois prochaines années. Propulsé par des moteurs CFM LEAP-1A, cet avion est configuré en une classe économique unique confortable de 186 sièges. Il s'agit du premier des 65 appareils de la famille A320neo commandés par Saudi Arabian Airline au salon du Bourget 2019.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.82%