Airbus: Trois satellites finalisés et en hibernation information fournie par Cercle Finance • 10/03/2023 à 16:03

(CercleFinance.com) - Les satellites climatiques Copernicus Sentinel 2C, 2D et 6B ont été finalisés et sont stockés dans des tentes spéciales en attendant leur tour en orbite. Ces tentes répondent à des exigences strictes et permettront aux satellites de rester propres jusqu'à ce que chacun doive se rendre sur son site de lancement.



Les satellites Sentinel alimentent le programme européen Copernicus, le plus grand programme d'observation et de surveillance de la Terre au monde, fournissant des images pour une myriade d'applications allant de la sécurité alimentaire à la surveillance du rétrécissement des calottes glaciaires.



Albert Zaglauer, responsable des systèmes d'observation de la Terre, déclare : ' Le travail du programme européen Copernicus est vital. Il permet de surveiller la santé de notre planète pour le prix d'une seule tasse de café par citoyen et par an. '



Le lancement de Sentinel-2C est actuellement prévu pour 2024.