Airbus: travaille sur un moteur d'avion à hydrogène

(CercleFinance.com) - Airbus a révélé développer un moteur à hydrogène. Ce système de propulsion est considéré par l'avionneur comme l'une des solutions potentielles afin d'équiper ses avions zéro émission qui entreront en service d'ici 2035.



Airbus commencera les essais au sol et en vol de cette architecture de moteur à pile à combustible à bord de son avion de démonstration ZEROe vers le milieu de la décennie.



'Si les objectifs technologiques étaient atteints, les moteurs à pile à combustible pourraient être capables d'alimenter une centaine d'avions de passagers avec une autonomie d'environ 1 000 milles marins, explique Glenn Llewellyn, vice-président des avions à émission zéro, Airbus.



'En continuant à investir dans cette technologie, nous nous donnons des options supplémentaires qui éclaireront nos décisions sur l'architecture de notre futur avion ZEROe, dont nous comptons lancer le développement à l'horizon 2027-2028', conclut le responsable.





