Airbus: travaille avec l'ACI pour une aviation plus durable

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir signé un accord de coopération avec l'association Airports Council International (ACI) World afin décarboner l'aviation et atténuer les nuisances sonores des appareils.



Les domaines de coopération incluent les carburants d'aviation durables, les technologies de l'hydrogène, la mobilité aérienne avancée, l'efficacité des opérations et la gestion du bruit.



L'alliance favorisera l'échange d'informations, le développement de guides et la formulation de positions unifiées sur les politiques pour atteindre les objectifs de durabilité.



Cette initiative mondiale s'appuie sur un partenariat réussi entre Airbus et ACI EUROPE, qui a déjà progressé dans le déploiement des énergies alternatives et le partage des données techniques.





