Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : travaille au retour des échantillons martiens Cercle Finance • 15/06/2021 à 09:25









(CercleFinance.com) - Airbus a franchi une étape importante pour la mission Earth Return Orbiter (ERO), qui ramènera sur Terre les premiers échantillons martiens: la revue de conception préliminaire (PDR) a été validée par l'Agence Spatiale Européenne (ESA), et avec la participation de la NASA. Le développement et les tests des équipements et des sous-systèmes peuvent maintenant commencer afin de garantir que la mission se déroule comme prévu. 'Nous sommes en bonne voie pour atteindre la livraison en 2025, cinq ans et demi seulement après avoir été sélectionnés comme maître d'oeuvre', a déclaré Andréas Hammer, responsable de l'exploration spatiale chez Airbus. La prochaine étape sera la revue critique de conception dans deux ans, après quoi la production et l'assemblage commenceront, afin de garantir la livraison de l'engin spatial complet et testé en 2025. Après son lancement en 2026, le satellite effectuera un rendez-vous avec les échantillons martiens placés en orbite par une autre mission avant de les ramener sur Terre.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.16%