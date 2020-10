Airbus : transformer la poussière lunaire en oxygène

(CercleFinance.com) - C'est un grand pas pour les scientifiques et un grand pas pour vers une présence durable de l'Homme sur la Lune.

Une équipe internationale dirigée par les ingénieurs spatiaux d'Airbus Defence and Space (Friedrichshafen, Allemagne) et composée de scientifiques de l'Institut Fraunhofer (Dresde, Allemagne), de l'Université de Boston (Massachusetts, États-Unis) et d'Abengoa Innovación (Séville, Espagne) a réussi à démontrer la production d'oxygène et de métaux à partir de poussière lunaire simulée (régolithe).

Cette découverte a été rendue possible grâce à Roxy (pour Regolith to OXYgen and Metals) une invention d'Airbus, qui pourrait marquer ' le début d'une nouvelle ère de l'exploration spatiale habitée '.

Roxy a en effet permis d'extraire de l'oxygène d'un échantillon de poussière lunaire simulée. Combiné à la glace présente sur la Lune, il serait même possible de produire du carburant pour fusée à partir de la poudre métallique Roxy.

Cette découverte pourrait ainsi révolutionner les activités humaines sur la surface lunaire.