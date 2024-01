Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: Transavia France reçoit son premier A320neo information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 12:51









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que la compagnie low-cost française Transavia France, membre du groupe Air France-KLM, a pris livraison de son premier A320neo, loué à Avolon, sur le site du siège d'Airbus à Toulouse.



Le vol de livraison vers l'aéroport de Paris-Orly soit alimenté par un mélange de carburant d'aviation durable.



Le nouvel avion dispose de 186 sièges en classe unique



L'introduction de son premier A320neo marque le début de la transition de Transavia France vers un opérateur entièrement Airbus, équipé d'appareils performants de la famille A320neo.







Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.56%