Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: toutes les résolutions ont été approuvées en AGA information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 15:05









(CercleFinance.com) - Les actionnaires d'Airbus ont approuvé toutes les résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle 2024 qui s'est tenue hier à Amsterdam.



Les mandats du conseil d'administration des administrateurs non exécutifs ont également été renouvelés, notamment le président René Obermann, Victor Chu, Jean-Pierre Clamadieu et Amparo Moraleda.



René Obermann a été officiellement reconduit dans ses fonctions de président du conseil d'administration lors d'une réunion du conseil tenue après l'AGA.



L'Assemblée générale a également approuvé une distribution en espèces d'un montant brut de 1,80 E par action ainsi qu'un dividende spécial d'un montant brut de 1,00 E par action.



Le paiement du dividende sera effectué le 18 avril 2024 aux détenteurs d'actions de la société le 17 avril 2024 (date d'enregistrement).





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.32%