Airbus : toutes les résolutions adoptées à l'AGA

(CercleFinance.com) - Le groupe Airbus annonce ce jour que ses actionnaires ont approuvé toutes les résolutions à l'ordre du jour de son assemblée générale annuelle 2020. L'élection de deux nouveaux administrateurs a ainsi été approuvée, tandis que René Obermann a officiellement succédé à Denis Ranque en tant que président lors d'une réunion du conseil d'administration qui s'est tenue immédiatement après.

