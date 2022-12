Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: Tony Wood rejoint le Conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 17:29









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que Tony Wood rejoint le Conseil d'administration d'Airbus en tant qu'administrateur non exécutif



Il remplace Lord Paul Drayson qui a démissionné le jour de l'Assemblée générale annuelle de 2022.



La nomination de Tony Wood en tant qu'administrateur non exécutif pour un mandat de trois ans sera soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires en avril 2023.



' Tony Wood possède une vaste expérience de l'industrie aérospatiale et du secteur de la défense. Il est actuellement membre du conseil d'administration de National Grid plc, une société de transmission d'énergie opérant au Royaume-Uni et aux États-Unis ' indique le groupe.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.42%