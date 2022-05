Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: Thales choisi pour un système de gestion de vol information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 09:48









(CercleFinance.com) - Thales indique avoir été sélectionné par Airbus pour équiper ses avions civils de son nouveau système de gestion de vol qui 'ouvre le champ des possibles aux compagnies aériennes avec un accès sécurisé aux données du monde ouvert'.



Grâce à un traitement et un partage de volumes considérables de données, ce nouveau système permettra des opérations optimisées, une interopérabilité facilitée et un impact environnemental réduit, selon le groupe d'électronique.



Le nouveau système de gestion de vol dérivé du produit PureFlyt et adapté aux spécificités d'Airbus, sera développé pour ses avions civils, plus particulièrement les familles A320, A330 et A350, pour une entrée en service envisagée fin 2026.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.01%