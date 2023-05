Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: test réussi d'un drone depuis un navire en mer information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 16:18









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que Airbus Helicopters et la Direction générale de l'armement (DGA) ont testé pour la première fois un système aérien sans pilote (UAS) VSR700 en configuration opérationnelle depuis un navire en mer.



Ainsi, en début de mois, le VSR700 a effectué 80 décollages et atterrissages entièrement autonomes depuis un navire civil équipé d'un pont hélicoptère, en croisière au large des côtes bretonnes dans l'ouest de la France.



'Cette campagne [...] nous a permis de valider les excellentes performances du drone dans des conditions opérationnelles représentatives de ses futures missions', a déclaré Nicolas Delmas, responsable du programme VSR700 chez Airbus Helicopters.



'Le prototype VSR700 a ouvert son domaine de vol dans des vents supérieurs à 40 noeuds, a accumulé huit heures d'essais en 14 vols et a réussi des atterrissages dans plusieurs états de mer différents', a-t-il ajouté.







