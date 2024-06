Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: test prometteur autour du carburant durable information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 17:25









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir qu'une étude en vol, ECLIF3, réalisée en partenariat avec Rolls-Royce, le Centre aérospatial allemand (DLR) et le producteur de carburant durable Neste, a démontré les avantages de l'utilisation de carburant d'aviation durable (SAF) à 100 %.



L'étude a révélé une réduction significative des particules de suie et de la formation de cristaux de glace de traînée par rapport au carburant conventionnel Jet A-1.



Les simulations ont montré une réduction d'au moins 26 % de l'impact climatique des traînées de condensation grâce à l'utilisation de SAF à 100%.



Ces résultats soulignent l'efficacité du SAF pour réduire l'impact environnemental de l'aviation, offrant ainsi une voie vers une aviation plus respectueuse du climat.





Valeurs associées AIRBUS 153.52 EUR Euronext Paris +0.22%