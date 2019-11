Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : termine l'assemblage du télescope pour l'ESA Cercle Finance • 19/11/2019 à 15:39









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que le télescope construit par Airbus pour la mission Euclid de l'ESA prend forme. Les ingénieurs terminent l'assemblage du télescope, principal instrument de la charge utile, réalisé sous la responsabilité d'Airbus dans le cadre de la mission de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), dont Thales Alenia Space (TAS) est le mandataire industriel. ' La charge utile d'Euclid comprend le plus grand télescope doté de telles performances optiques jamais conçu et intégré par Airbus ' indique le groupe.

