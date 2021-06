Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : termine dans le vert, valeur préférée d'un analyste Cercle Finance • 15/06/2021 à 17:14









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert (+0,4%) après l'analyse positive de Berenberg. Le bureau d'analyses a relevé mardi son objectif de cours sur Airbus, qu'il fait passer de 110 à 140 euros, alors que le secteur de l'aéronautique recommence selon lui à reprendre de l'altitude. Dans une note sectorielle, le bureau d'études passe en revue les mesures de restructuration prises par les grands groupes du secteur, ainsi que leur profil de redressement. Pour l'intermédiaire la crise du 'Covid-19 a entraîné une restructuration significative au sein du secteur aérospatial qui est selon nous génératrice d'opportunités en terme de valeur sur le long terme'. Berenberg affiche une recommandation d'achat sur Airbus, dont il fait un 'top pick' (valeur préférée) au même titre que Rolls-Royce.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.69%