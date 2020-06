Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : termine à +1,5%, un broker en soutien Cercle Finance • 15/06/2020 à 18:37









(CercleFinance.com) - Le titre Airbus termine la journée en hausse de +1,5%, alors que l'analyste Crédit Suisse a réaffirmé ses notes de surperformance sur une sélection de titres pour lesquels le bureau d'analyses pense que la récente consolidation ouvre des opportunités d'achat : Airbus (objectif de 82 euros par action), BAE Systems (690p), Dassault Aviation (1300 euros) et Ultra (2550p). Les analystes s'attendent à une forte impulsion de l'Asie et des transporteurs à bas prix. ' Airbus est fondamentalement mieux positionné que Boeing sur ce segment des gros-porteurs, qui génère la grande majorité de ses bénéfices '. ' Nous pensons que les attentes concernant les livraisons d'A320 ont maintenant atteint leur plus bas. Nous estimons que le cours de l'action d'Airbus ne reflète pas la hausse à moyen terme ' rajoute Crédit Suisse.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.57%