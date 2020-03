Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : suspension de sa production en Espagne Cercle Finance • 30/03/2020 à 11:32









(CercleFinance.com) - Airbus suspendra la majorité de sa production en Espagne jusqu'au 9 avril. Le gouvernement espagnol a annoncé de nouvelles mesures le 29 Mars dans la lutte contre COVID-19. Ces mesures prennent effet entre le lundi 30 Mars et le jeudi 9 avril inclus et conduisent à restreindre toutes les activités non essentielles à travers le pays. Airbus travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires sociaux pour appliquer les mesures sociales applicables. Les employés d'Airbus en Espagne dont les emplois ne sont pas liés à la production et les activités de montage peuvent travailler à domicile pour soutenir les activités d'Airbus.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -7.41%