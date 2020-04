Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus suspend le projet d'une nouvelle ligne d'assemblage de l'A321 à Toulouse Reuters • 10/04/2020 à 11:41









PARIS/TOULOUSE, Haute-Garonne, 10 avril (Reuters) - Airbus AIR.PA a suspendu ses projets d'ouverture d'une nouvelle ligne d'assemblage de l'A321 sur son site de Toulouse dans le contexte de la crise issue de la pandémie de coronavirus, a-t-on appris vendredi auprès du constructeur européen. Le projet avait été dévoilé en janvier alors que l'avionneur européen avait du mal à suivre les commandes records de son A321, assemblé sur le site allemand de Hambourg. "Nos plans sur une ligne A321 à Toulouse sont en pause, suspendus", a confirmé un porte-parole d'Airbus, précisant qu'ils seront "rebranchés" lorsque les commandes repartiront. De sources proches du secteur, on souligne qu'Airbus a toujours pour projet de convertir sur son site de Toulouse l'actuelle ligne d'assemblage de l'A380, programme qui arrive en bout de course. (Tim Hepher et Johanna Decorse version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.99%