Airbus : surperforme le CAC40, mais reste baissier

(CercleFinance.com) - Airbus surperforme le CAC40 depuis le 25 septembre et son rebond sur 122,16E le 21/09.

Le cours referme le 'gap' des 125,52E du 22/09 et le titre va tenter d'aller tester l'ex-support des 126,7E des 23 juin et 18 août, puis de refermer le 'gap' des 128,84E du 20 septembre... ce qui ne suffira pas encore pour invalider la tendance baissière moyen terme inaugurée sous 136,5E le 8/9.







Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.52%