Airbus : suppression de 2 362 postes d'ici à 2021

(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space a engagé aujourd'hui le processus de consultation de son Comité d'entreprise européen au sujet de sa restructuration. Le projet présenté aux représentants du personnel prévoit une suppression de 2 362 postes d'ici à 2021, dont 829 en Allemagne, 357 au Royaume-Uni, 630 en Espagne, 404 en France et 142 dans les autres pays. 'La division enregistre un ratio commandes nettes/livraisons inférieur à 1 pour la troisième année consécutive, principalement en raison de l'atonie du marché spatial et du report de plusieurs contrats de défense' indique le groupe. Airbus Defence and Space s'engage à fournir des précisions sur ses intentions et à poursuivre un dialogue constructif avec les représentants du personnel.

