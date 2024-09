Airbus, Streamwide, Virbac... les valeurs à suivre lundi à Paris

(AOF) - Airbus

Airbus a annoncé la commande par le gouvernement de l'Ontario de trois hélicoptères Airbus H135 pour la Police provinciale de l'Ontario à Ottawa, dans la région du Grand Toronto et dans la région Nord-Ouest (Thunder Bay). À l'occasion de son 40e anniversaire, Airbus réaffirme sa détermination à demeurer un acteur clé de l'industrie aérospatiale canadienne et à être un pionnier d'un secteur aérospatial plus durable. Le défi des 40 prochaines années sera de décarboner l'industrie aérospatiale.

Hoffmann Green Cement Technologies

La société engagée dans la décarbonation du secteur de la construction communiquera ses résultats du premier semestre.

Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques présentera ses résultats du premier semestre.

Virbac

Virbac annonce un résultat opérationnel en hausse de 35,1% au premier semestre à 146,7 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 16,1% à taux de change constants à 702,9 millions d'euros. Le spécialiste de la santé animale confirme ses prévisions à savoir une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 7% et 9% et un ratio d'Ebit ajusté autour de 16%. A périmètre réel et taux de change constants, la croissance du chiffre d'affaires est attendue entre 12,5% et 14,5%.