Airbus : Spirit Airlines finalise sa commande de 100 A320neo

(CercleFinance.com) - Le groupe Airbus annonce ce jour que la compagnie américaine Spirit Airlines a finalisé sa commande portant sur 100 appareils de la famille A320neo. L'opération avait été annoncée en octobre. Selon Airbus, les commandes fermes pour la famille A320neo ont désormais dépassé 7.300 unités, pour plus de 110 clients dans le monde.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.73%