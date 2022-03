Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: Spirit AeroSystems retenu pour le CityAirbus NextGen information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 10:02









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé hier soir avoir confié à Spirit AeroSystems la conception des ailes du CityAirbus NextGen, son projet de taxi volant urbain.



L'avionneur indique que Spirit AeroSystems a été chargé du développement et de la fabrication des ailes de l'appareil, avec l'objectif d'imaginer la solution la plus légère qui soit tout en assurant un niveau de sécurité 'maximum'.



Ces travaux seront conduits sur son site de Belfast, en Irlande du Nord.



Le 'CityAirbus NextGen' est un concept d'appareil électrique disposant de huit hélices et d'ailes en 'V' et affichant un rayon d'action de 80km avec une vitesse susceptible d'atteindre 120 km/h.





