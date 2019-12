Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : sous les 133E, un support se dessine vers 120E. Cercle Finance • 02/12/2019 à 18:55









(CercleFinance.com) - Airbus chute de -2,7% vers 127,8E, un peu plus que le CAC40. L'OMC a rendu un jugement en défaveur d'Airbus, accusé de voir l'A-350 subventionné par l'Europe. Le titre qui venait de plafonner vers 137E rechute sur son niveau de clôture du 31 octobre: il efface 4 semaines et demi de hausse en une séance, retombe sous son zénith des 133E de fin juillet et pourrait rétrograder jusque vers 120E, ex-plancher du 6 août et du 23 octobre.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.71%