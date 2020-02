Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : Solar Orbiter s'est envolé vers le Soleil Cercle Finance • 10/02/2020 à 11:57









(CercleFinance.com) - Solar Orbiter, le satellite d'observation du soleil réalisé par Airbus, a été lancé avec succès cette nuit depuis Cap Canaveral, en Floride, à 23h03 heure locale. ' La mission de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) étudiera le Soleil afin de mieux comprendre la façon dont il crée l'héliosphère, cette vaste bulle qui enveloppe le système solaire ' indique le groupe. ' Solar Orbiter est doté de 10 instruments de mesure in situ et de télédétection, qui collecteront photos et spectres et recueilleront des données sur les particules, le vent et les éruptions solaires, ainsi que sur le champ magnétique du Soleil '. L'ESA a confié dès 2012 la conception et la réalisation de Solar Orbiter au site Airbus de Stevenage. La mission durera environ 10 ans.

