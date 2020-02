Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : Solar Orbiter est prêt pour son lancement Cercle Finance • 04/02/2020 à 16:22









(CercleFinance.com) - La sonde Solar Orbiter réalisée par Airbus a été installée dans la coiffe de son lanceur. Elle est désormais prête pour son lancement, prévu le 9 février au soir depuis Cap Canaveral. ' La mission de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) révolutionnera nos connaissances sur la manière dont le Soleil génère et contrôle la bulle de plasma géante qui entoure le système solaire et influe sur les planètes ' indique le groupe. ' Elle fournira ainsi des observations sans précédent de l'activité magnétique qui se concentre dans l'atmosphère et provoque des tempêtes et éruptions solaires ' rajoute le groupe. Solar Orbiter dispose de 10 instruments de mesure in situ et de télédétection qui collecteront photos et spectres, mesureront le plasma du vent solaire, les champs, les ondes et les particules énergétiques à proximité du Soleil.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.13%