Airbus: signe une commande de 2,1 MdsE avec le Canada information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 09:45

(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space a signé un contrat pour quatre nouveaux avions de transport Airbus A330 (MRTT) avec le gouvernement du Canada et pour la conversion de cinq avions d'occasion A330-200.



Le contrat actuel a une valeur de commande d'environ 3 milliards de dollars canadiens ou 2,1 milliards d'euros (hors taxes).



La flotte existante d'A310 est utilisée pour effectuer des opérations de ravitaillement en vol, le transport aérien militaire, de personnel et de fret, les évacuations médicales, ainsi que le transport stratégique de représentants du gouvernement du Canada.



' En tant qu'avion ravitailleur multirôle le plus perfectionné au monde, l'A330 MRTT répond parfaitement aux besoins du Canada en matière de protection de sa souveraineté et d'amélioration des opérations tant au sein du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) qu'au sein de l'OTAN ', a déclaré Mike Schoellhorn, Chief Executive Officer d'Airbus Defence and Space.