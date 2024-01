Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: signe un partenariat avec le groupe Tata information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 11:58









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters a annoncé son partenariat avec le groupe Tata pour établir une chaîne d'assemblage final (FAL) pour les hélicoptères dans le pays.



La FAL produira l'hélicoptère H125 le plus vendu d'Airbus de sa gamme civile pour l'Inde et l'exportera vers certains pays voisins.



Le FAL sera le premier exemple de création par le secteur privé d'une usine de fabrication d'hélicoptères en Inde, donnant ainsi un élan majeur au programme ' AatmaNirbhar Bharat ' (Inde autonome) du gouvernement indien.



Le FAL en Inde entreprendra l'intégration des principaux assemblages de composants, de l'avionique et des systèmes de mission, l'installation des faisceaux électriques, des circuits hydrauliques, des commandes de vol, des composants dynamiques, du système de carburant et du moteur.



' Un hélicoptère civil ' fabriqué en Inde ' ne sera pas seulement le symbole de la confiance de la Nouvelle Inde, mais permettra également de libérer le véritable potentiel du marché des hélicoptères dans le pays ', a déclaré Guillaume Faury, PDG d'Airbus.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.22%