Airbus : signe un nouveau contrat avec l'ESA

(CercleFinance.com) - L'Agence Spatiale Européenne (ESA) a signé un nouveau contrat avec Airbus pour la construction de trois nouveaux modules de service européens (ESM) pour Orion, le vaisseau spatial habité du programme américain Artemis. Avec ces modules de service supplémentaires, l'ESA assure la continuité du programme Artemis de la NASA au-delà des trois modules qui sont déjà sous contrat avec Airbus. Le module de service européen sera utilisé pour envoyer des astronautes sur la Lune. Elément majeur du nouvel engin spatial Orion pour les missions Artemis de la NASA, il assurera des fonctions essentielles telles que le système de propulsion pour amener les astronautes sur la Lune, et fournira tout ce dont les astronautes ont besoin pour rester en vie, indique Airbus.

