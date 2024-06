Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: signe un contrat avec les Émirats arabes unis information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - Al Yah Satellite Communications Company PJSC (Yahsat), le fournisseur de solutions satellitaires des Émirats arabes unis, a annoncé avoir signé un contrat avec Airbus Defence and Space pour ses nouveaux satellites de télécommunications géostationnaires, Al Yah 4 (AY4) et Al Yah 5 (AY5).



Airbus concevra et construira les satellites AY4 et AY5 basés sur la plateforme Eurostar Neo, chacun disposant de charges utiles flexibles.



' Les charges utiles multibandes flexibles peuvent être entièrement reconfigurées en orbite, capables d'ajuster la zone de couverture, la capacité et la fréquence ' à la volée ' pour répondre aux scénarios de mission évolutifs ' indique le groupe.



Les satellites AY4 et AY5 offriront des communications gouvernementales sécurisées sur une vaste zone géographique à travers le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe et l'Asie.



Alain Fauré, responsable des systèmes spatiaux chez Airbus, a déclaré : ' Aujourd'hui marque une véritable étape avec le choix de Yahsat de notre technologie satellitaire pionnière entièrement flexible. Il y a seize ans, nous avons signé notre premier contrat avec Yahsat, apportant le premier satellite de télécommunications souverain aux Émirats arabes unis. Aujourd'hui, notre relation de longue date passe à la vitesse supérieure avec ce contrat pour deux Eurostar Neos, renforçant encore les ressources en orbite de Yahsat '.





