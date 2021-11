Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : signe un contrat avec deux compagnies en Afrique information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 12:30









(CercleFinance.com) - Deux nouvelles compagnies aériennes en Afrique ont choisi les Flight Hour Services (FHS) d'Airbus pour prendre en charge leurs flottes d'Airbus. Il s'agit d'Air Tanzania pour ses A220 et Uganda Airlines pour ses A330neos. Ces deux compagnies aériennes bénéficieront de services matériels complets, y compris le stockage sur site, l'accès aux pools de pièces de rechange d'Airbus et aux services d'ingénierie et de réparation de composants dans le monde entier. Airbus garantira la disponibilité des pièces de rechange. ' Le FHS d'Airbus aide à sécuriser la mise en service de la flotte grâce à une configuration de maintenance facile et à l'accès à une configuration industrielle établie, tout en maximisant la disponibilité des avions grâce à la fiabilité des composants ' indique le groupe.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.50%