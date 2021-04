Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : signe un accord avec l'armée de l'air égyptienne Cercle Finance • 15/04/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - Airbus annonce la signature d'un contrat de service de 5 ans avec l'armée de l'air égyptienne sur sa flotte composée d'un total de 24 avions C295. L'Egypte est le plus grand opérateur de flotte de C295 au monde. L'armée de l'air égyptienne bénéficie ainsi de la fourniture de services intégrés afin d'optimiser la disponibilité de la flotte et la préparation aux missions. Le contrat comprend la fourniture de services matériels, l'assistance technique sur site ainsi que de la maintenance. Stephan Miegel, responsable des services aéronautiques militaires chez Airbus Defence and Space, a déclaré: ' Notre objectif et notre engagement envers nos clients est de maximiser la disponibilité de leur flotte, d'assurer leur préparation à la mission, tout en réduisant les coûts de maintenance. '

