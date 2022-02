Airbus: signe un accord avec Eramet pour A&D information fournie par Cercle Finance • 22/02/2022 à 08:49

(CercleFinance.com) - Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital annoncent la signature d'un protocole d'accord avec le groupe minier et métallurgique Eramet pour l'acquisition de sa filiale Aubert & Duval.



Les trois partenaires ont l'intention d'acquérir 100% d'Aubert & Duval au travers d'une nouvelle société holding commune qui serait spécifiquement créée pour cette opération.



Aubert & Duval est un fournisseur stratégique de pièces et de matériaux pour un certain nombre de secteurs industriels, notamment l'aérospatiale, la défense et le nucléaire, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 500 millions d'euros.



' Cette acquisition permettrait à Airbus et Safran de sécuriser la chaîne d'approvisionnement stratégique, pour eux-mêmes comme pour d'autres clients, et le développement de nouveaux matériaux pour les programmes actuels et futurs d'avions et de moteurs civils et militaires ' indique le groupe.