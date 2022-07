Airbus: signature de grosses commandes en Chine information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 15:02

(CercleFinance.com) - Airbus confirme la signature de commandes avec Air China, China Eastern, China Southern et Shenzhen Airlines pour un total de 292 appareils de la famille A320, 'démontrant la dynamique de reprise et les perspectives prospères du marché chinois'.



Une fois les critères pertinents remplis, ces commandes entreront dans le carnet de commandes du constructeur aéronautique. A fin mai 2022, la flotte d'Airbus en service avec des opérateurs chinois totalisait plus de 2.070 appareils.



La famille A320neo totalisait alors plus de 8.000 commandes de plus de 130 clients dans le monde. Depuis son entrée en service il y a six ans, Airbus a livré plus de 2.200 avions de la famille A320neo contribuant à 15 millions de tonnes d'économies de CO2.