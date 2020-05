Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : signature d'un contrat avec Xenesis Cercle Finance • 05/05/2020 à 15:25









(CercleFinance.com) - Airbus annonce la signature d'un contrat avec Xenesis pour la plateforme Bartolomeo. Ce contrat permettra à Xenesis de tester dans l'espace son terminal de télécommunication optique spatial Xen-Hub sur la plateforme Airbus à bord de l'ISS. ' La charge utile de Xenesis sera l'une des premières charges utiles américaines hébergées par la plateforme Bartolomeo. L'entreprise pourra ainsi démontrer la viabilité de son terminal de communication optique spatial pour clients multiples ', a déclaré Debra Facktor, Directrice d'Airbus Space Systems aux États-Unis.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.60%