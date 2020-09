Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : signature d'un accord avec la défense finlandaise Cercle Finance • 30/09/2020 à 12:30









(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space Finland annonce la signature d'un nouvel accord avec le Commandement logistique des forces de défense finlandaises, dans le domaine de la maintenance et du développement des systèmes de cybersécurité finlandais. Cet accord s'inscrit dans le cadre d'une coopération à plus long terme, initiée en 2010, qui a permis à Airbus d'acquérir de solides compétences dans le développement et l'intégration de technologies de pointe. Cet accord conduira ainsi à une collaboration plus étroite entre les deux parties.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.84%