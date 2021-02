Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : Shell choisit l'hélicoptère H160 Cercle Finance • 15/02/2021 à 12:18









(CercleFinance.com) - Shell a choisi PHI - le principal opérateur américain d'hélicoptères offshore - pour exploiter quatre hélicoptères Airbus H160 et assurer la maintenance d'un contrat de support dans le golfe du Mexique. Ce contrat marque l'arrivée du H160 sur le marché des hydrocarbures, ses caractéristiques répondant aux niveaux de sécurité, de confort et de fiabilité requis dans les opérations offshore, annonce Airbus. Les trois sociétés - Airbus, PHI et Shell - vont d'ailleurs mettre en place un partenariat unique. En effet, il a été convenu qu'avant les livraisons finales, Airbus fournisse un H160 à PHI et Shell afin que l'opérateur et le client final puissent se familiariser avec l'appareil, réduisant ainsi le temps de prise en main accompagnant toujours l'entrée en service d'un nouvel appareil.

