Airbus: série de commandes d'hélicoptères à Anaheim

(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon HAI Heli-Expo, qui se déroule à Anaheim (Californie), Airbus fait part d'un accord-cadre historique avec The Helicopter Company (THC), premier fournisseur saoudien de services commerciaux d'hélicoptères.



Cet accord portera sur jusqu'à 120 hélicoptères de différents types qui devraient être livrés au cours des cinq à sept prochaines années, dont une commande ferme de huit H125 ainsi que de 10 H145 qui sont des options converties d'un contrat antérieur.



Airbus a aussi reçu une commande de l'opérateur allemand DRF Luftrettung pour jusqu'à dix H145 (sept commandes fermes, trois options), ainsi qu'une autre de l'opérateur américain HealthNet Aeromedical Services pour quatre H135.





