Airbus : sélectionné par l'ESA pour une mission Copernicus

(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space annonce avoir été sélectionné par l'Agence spatiale européenne (ESA) comme maître d'oeuvre de la nouvelle mission de surveillance de la température de surface des sols (LSTM). Cette mission fait partie de Copernicus, le programme d'observation de la Terre de l'Union Européenne pour la surveillance mondiale. Evalué à 380 millions d'euros, le contrat comprend également le développement d'un satellite LSTM, avec une option pour deux autres satellites. Cette mission répondra en particulier aux besoins des agriculteurs européens qui pourront ainsi soutenir une production agricole plus durable, dans un contexte d'amenuisement des ressources hydriques et de bouleversements environnementaux. Les spécialistes pourront en effet calculer en temps réel la quantité d'eau nécessaire à différentes plantes dans différentes régions, et leur fréquence d'irrigation optimale.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.12%