Airbus: sélectionne les moteurs électrique MAGicALL

(CercleFinance.com) - Airbus a sélectionné MAGicALL pour fournir les moteurs de l'avion électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) CityAirbus NextGen.



Le prototype eVTOL d'Airbus sera équipé d'une version sur mesure du MAGiDRIVE, la dernière génération de moteurs électriques fabriqués par MAGicALL.



Les moteurs intègrent la dernière génération de la technologie magnétique et électronique de puissance de MAGicALL.



Joerg P. Mueller, responsable de la mobilité aérienne urbaine (UAM) d'Airbus, a déclaré : ' Les moteurs électriques sont un composant majeur de notre prototype : le couple élevé et le faible poids du MAGiDRIVE ainsi que sa conception robuste seront très bénéfiques pour l'efficacité globale de l'avion '.





