Airbus SE : Retour en zone support (43YXC)

(Zonebourse.com)

Le titre Airbus revient au contact de niveaux importants en données hebdomadaires et journalières situés vers 49 EUR.

Le timing apparaît pertinent pour revenir à l'achat, afin de mettre à profit une reprise technique en direction des 54 EUR puis 61 EUR.

On pourra acheter le turbo call infini Citigroup 43YXC qui cote 2.3 EUR.

Le ralliement des objectifs précédemment cités permettrait de réaliser des gains respectifs de 32% et 85% pour ce produit dérivé.

Le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 47.1 EUR limitera le risque à 26%.

Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.

Zonebourse.com - Laurent Polsinelli

