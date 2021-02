Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : se redresse vers 93E Cercle Finance • 04/02/2021 à 16:09









(CercleFinance.com) - Airbus se redresse vers 93E, la résistance testée les 24/11 et 29/12/2020 puis le 14 janvier, dernière étape avant le retracement du zénith des 96,25E du 4 décembre dernier. L'objectif suivant serait le comblement du 'gap' des 99,5E du 6 mars 2020.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +3.22%